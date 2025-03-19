Актуальную для горожан тему обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Темой традиционной планерки, которая пройдет в следующий понедельник, 24 марта, в мэрии Петрозаводска, станет приемная кампания в первые классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перед горожанами выступит с докладом заместитель председателя комитета социального развития – начальник управления образования администрации Петрозаводска Светлана Пахомова.

Традиционное мероприятие начнется в мэрии карельской столицы в 10 часов утра. Трансляция заседания, как всегда, будет вестись в интернете.

Напомним, запись детей в первые классы в Петрозаводске в этом году стартует утром 27 марта.