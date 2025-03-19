19 марта 2025, 15:38
Актуальную для горожан тему обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска
О приемной кампании в первые классы поговорят на традиционном городском совещании
Фото: «Петрозаводск говорит»
Темой традиционной планерки, которая пройдет в следующий понедельник, 24 марта, в мэрии Петрозаводска, станет приемная кампания в первые классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Перед горожанами выступит с докладом заместитель председателя комитета социального развития – начальник управления образования администрации Петрозаводска Светлана Пахомова.
Традиционное мероприятие начнется в мэрии карельской столицы в 10 часов утра. Трансляция заседания, как всегда, будет вестись в интернете.
Напомним, запись детей в первые классы в Петрозаводске в этом году стартует утром 27 марта.