Названа дата начала записи в первые классы в Петрозаводске

Запись в первые классы в Петрозаводске в этом году стартует в 9 часов утра 27 марта. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Жители города смогут подать заявление о зачислении своего ребенка в школу через портал госуслуг, лично в учебном заведении или по почте. В новом учебном году в Петрозаводске будут открыты 127 первых классов. Из них 15 будут коррекционными, уточнила градоначальница. Такие классы появятся в школах №46, 9, 33, 25, 16, 11, 20, 14 и 29.

При подаче заявления через госуслуги сформировать черновик можно будет уже с 17 марта. Со списком льготных категорий граждан можно будет ознакомиться на сайтах петрозаводских школ. Всю информацию они опубликуют в ближайшее время.

Родители, которые захотят, чтобы их ребенок учился не по месту прописки, смогут подать заявление на свободные места с 6 июля.