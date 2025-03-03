Тюльпанное царство выросло у фермеров в Карелии

Еще в одном хозяйстве Карелии вырастили тюльпаны. В семейном хозяйстве в деревне Виданы Пряжинского района высадили 200 тысяч луковиц тюльпанов 32 расцветок, рассказали в минсельхозе республики. В теплице растут 70 сортов этих цветов, часть из них новые, таких в регионе еще не видели.

Чтобы цветы не теряли свою красоту, требуется правильный уход. Фермер Юлия Шелемех рекомендует ставить цветы в холодную воду, можно добавить даже лед. Менять воду нужно каждый день. Также нужно подрезать ствол цветка, чтобы тюльпан раскрылся и радовал внешним видом.

Еще более 12 тысяч тюльпанов вырастили в вилговском питомнике «Кареллесхоза». Предприятие приобрело специальное оборудование и четыре сорта голландских луковиц. В итоге получилось вырастить тысячи ярких и красивых цветов. Небольшую партию карельских цветов реализовали в феврале. Основную массу будут продавать к 8 марта.