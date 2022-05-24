Духовой оркестр Детской музыкальной школы №1 празднует 25-летие

Духовой оркестр петрозаводской Детской музыкальной школы №1 отмечает 25-летний юбилей. Его руководитель знает, как научить детей не только понимать и любить музыку, но и быть настоящими людьми.

Нынешний год для духового оркестра Детской музыкальной школы №1 им. Гельмера — юбилейный. Коллектив отмечает 25-летие. Свой праздник оркестр уже отметил большим праздничным концертом, которым завершился учебный год в музыкальной школе. В концертной программе были любимые мелодии, традиционная музыка для духового оркестра, песни военных лет.

Ведущая концерта Алиса Левина украсила вечер искрометным конферансом, а все присутствующие знакомились с историей оркестра, глядя на красочную презентацию. Оркестр порадовал своим звучанием, которое год от года становится все более профессиональным. Да и состав заметно подрос – в концерте приняли участие тридцать восемь учеников и выпускников. Это был настоящий праздник музыки!

Четверть века в масштабах истории, может быть, и не такой значительный срок. А что такое двадцать пять лет в истории оркестра? Духового оркестра, в котором играют дети. Сколько историй, судеб, характеров прошло перед глазами его организатора и бессменного руководителя, преподавателя высшей квалификационной категории Германа Анатольевича Смирнова – знает только он сам. Сколько волнений, сомнений, труда и терпения вложил он в свое любимое дело – учить детей любить музыку.

За прошедшие 25 лет репертуар оркестра расширился. В 2020-21 годах вышел сборник «Хрестоматия для духового оркестра ДМШ. Партитуры» части I, II, III. В сборник вошли 34 произведения, адаптированных для исполнения учащимися музыкальных школ и школ искусств. Они стали итогом многолетней работы руководителя оркестра.

Начиналось же все в далеком 1997 году, когда молодой педагог Герман Смирнов собрал свой первый детский коллектив. Оркестр постепенно пополнял свой состав, репертуар, осваивал различные концертные площадки. Традиционными стали выступления оркестра на концертах ко Дню Победы. Это и школьные концерты, организованные Германом Анатольевичем, и концерты для жителей Петрозаводска на открытом воздухе – в районах Древлянка, Ключевая и Кукковка. Еще одно прекрасное начинание – концерты оркестра в Доме ветеранов, в Социальном центре «Истоки». Эти поездки по праву можно назвать уроками добра, они надолго запоминаются и благодарным слушателям, и участникам оркестра.

Вообще, детский духовой оркестр – это не только про музыку, но и про дружеское участие и неравнодушие. Порой нашим детям так не хватает общения с наставником, который может помочь советом, поддержать, поделиться жизненным опытом. Герман Анатольевич для своих подопечных – и учитель, и воспитатель, и друг.

Действительно, дружеская атмосфера присутствует в этом коллективе всегда – и в школе, и за ее пределами. Совместные дела, поездка на велосипедах за город – такие моменты общения бесценны для детей. А еще были экскурсии по городам Воинской Славы – проект «Партизанскими тропами», культурно-познавательные маршруты «Путешествие сквозь века», «Петербург Достоевского», «Град Петров», «Моя Россия – моя Москва» — вот оно, патриотическое воспитание наших детей, не на словах, а на деле.

За двадцать пять лет сменилось не одно поколение учеников. Кто-то из них стал музыкантом, кто-то нет, но все они с теплом и благодарностью вспоминают годы, проведенные в оркестре. Выпускники не забывают свою школу и наставника, они частые гости на концертах оркестра. Да и просто так, без повода, могут заглянуть к Герману Анатольевичу - вспомнить годы учебы и рассказать о своей жизни.

Можно долго перечислять многочисленные дипломы Международных, Всероссийских, Региональных, Республиканских конкурсов, в которых участвовали ученики Германа Анатольевича, благодарственные письма администрации школы и организаций, в которых проходили концерты. Все это очень важно и ценно, но… Не в этом измеряется успех и признание. В чем, спросите вы? В детской любви и благодарности. Любви к музыке, своему делу, к окружающим тебя людям. С юбилеем, оркестр! Долгих лет тебе и благодарных учеников! (Владимир Васильев, фото автора)