ДТП в Петрозаводске попало в объектив видеорегистратора

Сегодня в 15:18 в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП. Авария попала в объектив регистратора ехавшей следом машины, а также была записана на камеру наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как лекговой автомобиль ВАЗ-2105 ехал на приличной скорости в сторону Суоярвского шоссе. Внезапно на дороге появился фургон, который стал перестраиваться влево. Произошло касательное столновение двух транспортных средств, в результате чего ВАЗ вылетел с дороги.

Автомобили в результате ДТП получили механические повреждения.

Видео опубликовал портал dtpptz