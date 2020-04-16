16 апреля 2020, 20:06
Происшествия

ДТП в Петрозаводске попало в объектив видеорегистратора

Фургон вытолкнул с дороги легковой автомобиль на Лесном проспекте в карельской столице

Сегодня в 15:18 в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП. Авария попала в объектив регистратора ехавшей следом машины, а также была записана на камеру наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как лекговой автомобиль ВАЗ-2105 ехал на приличной скорости в сторону Суоярвского шоссе. Внезапно на дороге появился фургон, который стал перестраиваться влево. Произошло касательное столновение двух транспортных средств, в результате чего ВАЗ вылетел с дороги.

Автомобили в результате ДТП получили механические повреждения.

Видео опубликовал портал dtpptz

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