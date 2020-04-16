Жильцов дома в Карелии эвакуировали из-за задымления в подвале

Сегодня днем в Сортавале спасатели экстренно эвакуировали жильцов дома по улице Бондарева. Причиной эвакуации стало задымление в подвальном помещении здания, сообщает администрация Сортавальского поселения на своей странице во «ВКонтакте».

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропровода. Также поспособствовал пожару тот факт, что подвал был захламлен.

Точные причины инцидента будут сообщены после окончания расследования обстоятельств.