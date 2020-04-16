16 апреля 2020, 18:08
Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже мужчину
Стражи порядка просят жителей республики оказать содействие в поиске предполагаемого преступника
Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение мужчины, причастного к хищению денег. Личность предполагаемого преступника также пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Всех жителей и гостей карельской столицы, которым что-либо известно об этом человеке, просят звонить по телефону: +7-953-529-77-26.
Конфиденциальность гарантируется.