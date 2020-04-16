Из-за пьяного водителя в ДТП в Карелии пострадали два человека

Серьезное ДТП произошло сегодня около 02:50 в Муезерском районе Карелии на автодороге Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – Госграница», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

23-летний водитель – житель поселка Ледмозеро – управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира, мужчины 32 и 19 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Водитель находился с признаками опьянения, пройти медицинское освидетельствование отказался»,

– говорится в сообщении.

В ГИБДД по РК напоминают, что не стоит доверять свою жизнь пьяному водителю. Если ваши убеждения отказаться от управления не подействовали на водителя, незамедлительно обратитесь в полицию, ваш звонок может спасти жизнь.