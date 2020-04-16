16 апреля 2020, 16:59
Пьяного водителя КамАЗа отстранили от управления на «Коле»
Жителю Новгородской области грозит крупный штраф и лишение прав за грубое нарушение ПДД в Карелии
Сегодня в Карелии на 492-м километре трассы «Кола» был выявлен очередной нетрезвый водитель. На этот раз пьяный автомобилист сел за руль грузового автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
По данным ведомства в 10 утра в Кондопожском районе инспекторы отстранили от управления КамАЗом 32-летнего жителя Новгородской области, находившегося в состоянии опьянения.
За подобное нарушение ПДД водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.