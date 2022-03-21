21 марта 2022, 16:57
«Древлянка II» получит новую четырехполосную магистраль
На строительство дороги в Петрозаводске дополнительно выделят федеральные средства
Строительство новой магистрали в Петрозаводске дополнительно профинансируют из федерального бюджета. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков договорился 21 марта на встрече с главой Минстроя РФ министром Иреком Файзуллиным, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,28 километра станет продлением Лососинского шоссе от улицы Попова. Контракт на ее строительство должны заключить до 1 апреля.
Трасса позволит обеспечить транспортной доступностью строящийся микрорайон «Древлянка II» на двести тысяч квадратных метров жилья. // Фото: siss.ru