На индийской АЭС ожидают карельское оборудование

На петрозаводском производстве изготовливают направляющие аппараты для корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), которые предназначены для строительства энергоблока индийской атомной электростанции «Куданкулам».

Как сообщили на «Петрозаводскмаше», на заводе первый направляющий аппарат уже прошел операции сборки и сварки. На остальных трех было проконтролировано качество сборки, работники приступили к выполнению сварочных работ.

Стоит отметить, что АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная в штате Тамилнад на юге Индии. В июне 2017 года Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о сооружении третьей очереди электростанции. Фото: gov.karelia.ru.