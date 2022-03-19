Крупнейший карельский застройщик: всё, что строится, будет достроено

Санкции западных стран в отношении России запретили ввоз в страну ряда строительных материалов и оборудования. Жителей республики волнует вопрос: будут ли завершены начатые стройки? У бизнеса на это однозначный ответ: всё, что люди приобрели, будет построено.

«Мы выполняем все обязательства по договорам долевого строительства без изменения стоимости работ»,

- рассказал СМИ исполнительный директор одной из крупнейших строительных организаций Карелии АО «Специализированный Застройщик «КСМ» Борис Жадановский.

«По ряду необходимых материалов и оборудования, которых коснулись санкции, сейчас, действительно, приходится искать возможности замещения. Но это лишь вопрос времени. Требуется построить новую логистику, найти альтернативные варианты».

Эксперт отмечает: что касается общестроительных материалов - бетона, цемента, то львиная доля такого продукта уже давно производилась в России. По специальному оборудованию - электрика, воздушные системы и т.д. – аналоги также можно найти в России и на азиатских рынках. Нехватка собственных ресурсов должна стать точкой роста для всей строительной отрасли.

«Мы как локомотив. За одним строителем стоят пять других специалистов в сфере производства и обслуживания. Правительство России и республики оперативно принимает все необходимые меры для поддержки застройщиков. Такого, как в 90-е, точно не будет»,

- уверен эксперт.

Он также отмечает, что темпы строительства на фоне новых условий не снизились, возможны незначительные коррективы по срокам ввода объектов в эксплуатацию, но этот показатель зависит именно от логистики, а не от возможностей компаний.

«У нас не планируется никаких сокращений сотрудников. Наоборот, по ряду позиций мы даже ведем прием сотрудников», — говорит Жадановский.

О том, что строительная отрасль работает в обычном режиме, говорится и в официальном сообщении другого крупного застройщика – строительной компании «Нова». «Строительный процесс не останавливается, работа офиса продаж ведется в прежнем режиме, ведется бронирование квартир, передача документов на недвижимость. Менеджеры продолжат консультировать клиентов по вопросам ипотеки, действующих программ поддержки, всех имеющихся в распоряжении специалистов компании», - говорится на официальном сайте компании.