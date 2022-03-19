Карельским инвесторам компенсируют затраты

Заявки на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат для приобретения техники и оборудования, а также затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, начнут принимать в апреле. Такое решение принято в правительстве Карелии.

Субсидиями сможет воспользоваться любой инвестор, реализующий на территории Карелии инвестиционный проект стоимостью от 30 миллионов рублей. Власти региона считают, что тех, кто создает новые рабочие места и обеспечивает рост налоговых платежей во все уровни бюджетной системы, необходимо поддерживать.

Как сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев, в текущем году из федерального бюджета 41,8 млн рублей будут направлены на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, а 149,5 млн рублей из регионального бюджета – на приобретение техники и оборудования. Фото: gov.karelia.ru