Официальный курс евро снизился еще на 1,5 рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные. Рубль снова немного укрепился, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 1,53 рубля. Европейская валюта сейчас оценивается в 114,40 рубля. Доллар подешевел на 85 копеек до уровня 103,95 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/martaposemuckel