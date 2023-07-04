Дракой подростков и охранника в Петрозаводске занялась прокуратура

Прокуратура Карели проверяет информацию о драке в торговом центре «Макси» в Петрозаводске. Инцидентом заинтересовались после сообщений в СМИ, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, охранник ТЦ и подростки вступили в схватку в заведении «Вкусно — и точка». Есть информация, что на мужчину напали после того, как он грубо потребовал уйти.

Полиция уже инициировала проверку, теперь обстоятельства конфликта выяснит и прокуратура. // фото: скриншот видео «Подслушано в Птз»/ВКонтакте