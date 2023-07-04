Посетители и охранник подрались во «Вкусно и точка» в Петрозаводске

В торговом центре «Макси» в Петрозаводске произошла драка между посетителями и охранником. В паблике «Подслушано в Птз» опубликовано видео конфликта.

В кадре – парень пытается оттащить охранника от другого юноши. Первый грубо хватает мужчину за шею, а охранник кулаками бьет второго парнишку по голове.

За всем этим наблюдают другие посетители. Одна девушка кричит, чтобы вызвали охрану. Тот, кто снимает, говорит, что это и есть охрана. Чем закончилась стычка – не известно, видео всего 12 секунд.

В описании говорится, что драка началась после того, как охранник «в грубой форме попросил» молодых людей покинуть заведение «Вкусно и точка».

В полиции ИА «Республика» сообщили, что проводится проверка. К ним с заявлением никто не обращался. // фото скриншот видео