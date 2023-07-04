04 июля 2023, 08:48
Соцсети

В Карелии под старым асфальтом обнаружили выложенную камнями дорогу

Об открытии послевоенной дороги рассказали в соцсети

Рабочие сняли асфальт между Калевалой и Кемью и обнаружили послевоенную дорогу. Но удивительно не это, а то, что дорога выложена камнями. Об удивительном открытии в соцсети рассказала местная жительница Антонина.

«Это дорога Калевала-Кемь! Дорожники сняли асфальт, а под ним послевоенная дорога, выложенная камнем! Сколько труда… Как жаль, что опять спрячут под асфальт…»

- написала она на своей страничке.

Каменный участок дороги находится ближе к Калевале. В комментариях отметили, что брусчатка ранее шла до самой Кеми. // фото из соцсети

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Дорога
камень
Калевала
Кемь