04 июля 2023, 08:48
В Карелии под старым асфальтом обнаружили выложенную камнями дорогу
Об открытии послевоенной дороги рассказали в соцсети
Рабочие сняли асфальт между Калевалой и Кемью и обнаружили послевоенную дорогу. Но удивительно не это, а то, что дорога выложена камнями. Об удивительном открытии в соцсети рассказала местная жительница Антонина.
«Это дорога Калевала-Кемь! Дорожники сняли асфальт, а под ним послевоенная дорога, выложенная камнем! Сколько труда… Как жаль, что опять спрячут под асфальт…»
- написала она на своей страничке.
Каменный участок дороги находится ближе к Калевале. В комментариях отметили, что брусчатка ранее шла до самой Кеми. // фото из соцсети