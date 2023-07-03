Неизвестные разгромили припаркованный на газоне автомобиль

В соцсети появилось видео того, как парочка неизвестных бьет стекла в автомобиле. Как говорится в описании к видео, инцидент произошел 2 июля в промежуток времени с 20:19 до 21:19.

Со слов автора сообщения, злоумышленники взломали машину, сломали зеркало, выбили окно, а в салоне навели бардак. Автор обращения в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» пытается отыскать возможных очевидцев.

Некоторые подписчики встали на сторону тех, кто камнем разбил окно. Комментаторы писали, что на газоне парковаться нельзя. Кто-то написал, что автомобиль в том месте стоит уже давно. Другие написали, что нельзя трогать чужое имущество независимо от того, кто припаркован автомобиль. // фото скриншот