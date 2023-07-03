Археолог открыла новый петроглиф в Карелии

Археологическое открытие совершено в Карелии. На севере региона обнаружили новый наскальный рисунок.

Изображение белухи обнаружили на камнях острова Ерпин Пудас. Об открытии нового петроглифа сообщили в паблике «Дмитрий Карельские-Петроглифы».

Открыла неизвестное ранее изображение археолог Надежда Лобанова 28 июня.

Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Беломорские петроглифы находятся в местечке Залавруга, на островах реки Выг, примерно в 6—8 км от впадения её в Белое море, вблизи деревни Выгостров. Петроглифы обнаружены в низовьях реки Выг, на островах Шойрукшин, Ерпин Пудас, Большой Малинин и других. Всего здесь обнаружено 39 групп, включающих более 2000 отдельных фигур, отчетливо видны изображения людей и животных, сцены охоты, сражений и ритуальных шествий. Здесь находится самое древнее в Европе изображение человека на лыжах. Размеры фигур от 3 см до 3 м, размер основного количества фигур 15—60 см. // на главной иллюстративное изображение «Петрозаводск говорит»