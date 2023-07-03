Змея приползла к бассейну в городе бумажников

Рядом с новым бассейном в Кондопоге ползала змея. Очевидцы опубликовали фотографию в группе «Весь Петрозаводск и Карелия» ВКонтакте.

На снимке видно, что рептилия похожа на гадюку, она чувствует себя вполне спокойно на тротуаре.

- Они теперь уже везде,

– написал один из комментаторов поста.

Напомним, на днях змея укусила туристку в Кижах, ранее ядовитую рептилию видели в Петрозаводске – прямо на детской площадке. // фото: «Весь Петрозаводск и Карелия» / ВКонтакте