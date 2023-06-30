Змея напала на женщину на острове Кижи

Женщина пострадала в результате нападения змеи. Инцидент случился днем 29 июня.

В пожарно-спасательную часть №14 по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи. Спасателей просили помочь доставить до причала к комете женщину из деревни Ямка, которую укусила змея.

За короткое время пожарные провели работы по транспортировке пострадавшей к причалу, оттуда женщину отправили в Петрозаводск, где ее уже встречали врачи скорой помощи. // иллюстративное фото freepik.com