Предполагаемого взяточника арестовали в Карелии

Начальника структурного подразделения акционерного общества, осуществляющего деятельность в сфере железнодорожных перевозок, обвинили во взятках. Ему инкриминируют два эпизода.

Следователи считают, что с 2022 года обвиняемый получал деньги от представителей коммерческих организаций. За это он снимал с коммерческих организаций наложенные штрафы, давал возможность убирать вагоны в первоочередном порядке, содействовал в согласовании и подписании документов, разрешающих движение по путям необщего пользования.

Следователи считают, что «обвиняемый получил взятки в виде денег и иного имущества в общей сумме свыше 480 тысяч рублей». Его арестовали. На работе и дома обвиняемого прошли обыски. Следственные действия продолжаются.