Гигантских слизней заметили по соседству с Карелией

Гигантских слизней заметили в Выборгском районе Ленинградской области. Фотографии упитанных моллюсков появились в сообществе «Интересные события в Выборге».

«В южном наткнулись на таких улиток... Откуда у нас они...? В интернете нашли про них...Говорят, что это катастрофа»,

- написал автор фотографий.

Подписчики отреагировали шутками. Кто-то написал, что было бы здорово, если бы эти слизни если мусор или борщевик.

Еще один пользователь сообщил, что во Всеволжском районе были замечены черные слизни и назвал это «просто бедой». // фото VK-паблик