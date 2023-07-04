Граждан Алжира без пропусков задержали в пограничной зоне Карелии

Двоих граждан Алжира привлекли к административной ответственности в Лахденпохской районе. Иностранцев поймали в пограничной зоне, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Их задержали 1 июля около одного из поселков. При этом пропусков у алжирцев не было, так что они находились рядом с границей незаконно.

Обоих оштрафуют и принудительно выдворят из России. Напомним, ранее попасть в Финляндию из Карелии пытались 10 граждан Кубы. Их тоже задержали и депортировали на родину. // фото: www.freepik.com