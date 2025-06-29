Дождливую, но теплую погоду обещают в воскресенье в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +17, +19, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, по южным районам местами сильные. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +14, +19, местами до +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +15;

В Кондопоге, Сегеже днем +18;

В Медвежьегорске днем +19;

В Олонце днем +17;

В Пудоже днем +21;

В Сортавале днем +15;

В Суоярви днем +14.