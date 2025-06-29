29 июня 2025, 08:30
Дождливую, но теплую погоду обещают в воскресенье в Карелии
В регионе ожидаются кратковременные дожди, но местами весьма сильные
фото freepik/ wirestock
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +17, +19, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, по южным районам местами сильные. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +14, +19, местами до +22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +15;
В Кондопоге, Сегеже днем +18;
В Медвежьегорске днем +19;
В Олонце днем +17;
В Пудоже днем +21;
В Сортавале днем +15;
В Суоярви днем +14.