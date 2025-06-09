Дождливо, но тепло будет сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, дождь, рассказали в карельском гидрометцентре. Днем юго-восточный, восточный умеренный ветер. Температура воздуха +15, +17.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, по южным и центральным районам местами сильные. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +16, +21, у водоемов местами +11, +16.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Медвежьегорске днем +18;

В Кондопоге днем +16;

В Пудоже днем +21;

В Сегеже днем +20;

В Сортавале днем +17;

В Суоярви днем +19. © «Петрозаводск говорит»