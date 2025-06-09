09 июня 2025, 06:30
Дождливо, но тепло будет сегодня в Карелии
В начале короткой рабочей недели прольются дожди
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, дождь, рассказали в карельском гидрометцентре. Днем юго-восточный, восточный умеренный ветер. Температура воздуха +15, +17.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, по южным и центральным районам местами сильные. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +16, +21, у водоемов местами +11, +16.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Медвежьегорске днем +18;
В Кондопоге днем +16;
В Пудоже днем +21;
В Сегеже днем +20;
В Сортавале днем +17;
В Суоярви днем +19. © «Петрозаводск говорит»