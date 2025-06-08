До плюс 21 градуса тепла обещают в дождливый понедельник в Карелии

В Петрозаводске в понедельник облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, об этом предупредили в гидрометцентре. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +15, +17. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, днем в большинстве районов дожди, по южным и центральным районам местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +16, +21, у водоемов местами +11, +16.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце ночью +8, днем +18;

В Кондопоге ночью +10, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +18;

В Пудоже ночью +10, днем +21;

В Сегеже ночью +10, днем +20;

В Сортавале ночью +11, днем +17;

В Суоярви ночью +10, днем +19. © «Петрозаводск говорит»