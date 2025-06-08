Карелию продолжит заливать дождями в понедельник

В выходные в республику и Петрозаводск пришли дожди. Непогода не покинет наш край и в начале рабочей недели. Столбик термометра опустился и не дотягивает даже до 18-20 градусов.

В МЧС предупредили, что днем 9 июня местами по южным и центральным районам Карелии также пройдут сильные дожди.

В такую погоду зонт не будет лишним, а участникам дорожного движения, включая пешеходов, стоит быть повнимательнее на дорогах. © «Петрозаводск говорит»