08 июня 2025, 14:54
Карелию продолжит заливать дождями в понедельник
Затяжные дожди никуда не уйдут, погода в начале недели не изменится
фото «Петрозаводск говорит»
В выходные в республику и Петрозаводск пришли дожди. Непогода не покинет наш край и в начале рабочей недели. Столбик термометра опустился и не дотягивает даже до 18-20 градусов.
В МЧС предупредили, что днем 9 июня местами по южным и центральным районам Карелии также пройдут сильные дожди.
В такую погоду зонт не будет лишним, а участникам дорожного движения, включая пешеходов, стоит быть повнимательнее на дорогах. © «Петрозаводск говорит»