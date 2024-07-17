Дождливо и тепло будет 18 июля в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается в четверг в Карелии. Ночью местами, а днем на большей части региона пройдут кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре РК.

Утром и днем в отдельных районах будут ливни и грозы. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура ночью составит +12, +17 градусов, днем будет +20, +25 градусов, местами до +28 градусов.

В Петрозаводске завтра тоже переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный и юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью ожидается +14, +16 градусов, днем потеплеет до +21, +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. // фото: pixabay. com