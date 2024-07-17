17 июля 2024, 17:17
Дождливо и тепло будет 18 июля в Карелии
Синоптики составили прогноз погоды на четверг
Облачная с прояснениями погода ожидается в четверг в Карелии. Ночью местами, а днем на большей части региона пройдут кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре РК.
Утром и днем в отдельных районах будут ливни и грозы. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура ночью составит +12, +17 градусов, днем будет +20, +25 градусов, местами до +28 градусов.
В Петрозаводске завтра тоже переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный и юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью ожидается +14, +16 градусов, днем потеплеет до +21, +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. // фото: pixabay. com