Дожди не покинут Карелию и во вторник

В Петрозаводске во вторник облачно, днем с прояснениями. В региональном гидрометцентре прогнозируют кратковременные дожди. Ветер юго-западный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +16, +18. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный, на юге западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +14, +19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +16;

В Кондопоге ночью +9, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +17;

В Олонце, Пудоже ночью +7, днем +18;

В Сегеже ночью +10, днем +16;

В Сортавале ночью +9, днем +19;

В Суоярви ночью +8, днем +19. © «Петрозаводск говорит»