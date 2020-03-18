Дождь и мокрый снег ожидаются в четверг в Карелии

Завтра, 19 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по южным районам, днем на большей части республики небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1-4, по северным районам местами до -9, днем 0+5.

В Костомукше ночью -5, днем 0+2, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -4, днем 0+2, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале 0+4, переменная облачность, возможны небольшие осадки.

Геомагнитная обстановка в норме.