Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 марта

Сегодня, 18 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1+6.

В Костомукше 0+2, переменная облачность, возможны осадки.

В Сегеже 0+2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +1+5, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.