18 марта 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 марта
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 18 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3+5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1+6.
В Костомукше 0+2, переменная облачность, возможны осадки.
В Сегеже 0+2, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале +1+5, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.