17 марта 2020, 16:49
В среду воздух в Карелии прогреется до +6
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 18 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -1+1, днем +3+5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью по центральным и южным районам местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +2-3, местами до -7, днем +1+6.
В Костомукше 0+2, переменная облачность, возможны осадки.
В Сегеже 0+2, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале +1+5, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.