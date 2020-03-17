МЧС предупреждает жителей Карелии об усилении ветра 18 марта

Сильный ветер сохранится в Карелии и в среду. О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении предупреждает республиканское МЧС.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром 18 марта местами по республике, преимущественно по центральным и южным районам, сохранится юго-западный ветер. Порывы будут достигать 15-17 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Муезерский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.



Также существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах.