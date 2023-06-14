Доступ во все леса Карелии ограничили из-за высокой пожарной опасности

Пребывание во всех лесах Карелии временно ограничили с 13 по 25 июня. Это пока не запрет заходить туда, нельзя только разводить костры, сообщили в минприроды РК.

Однако если обстановка ухудшится, даже доступ в леса могут ограничить. Это сделают при повышении класса пожарной опасности в районах. На въездах выставят посты и установят предупредительные аншлаги.

- Речь идет об ограничении пребывания в массовых и традиционных местах отдыха граждан, охотников и рыболовов в случае ухудшения пожароопасной обстановки. Также будет усилено патрулирование лесного фонда,

- разъяснили в минприроды республики.

При этом на севере Карелии синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность 4 класса, сообщили в МЧС региона. Неблагоприятное явление ожидают с 16 июня. Под его действие могут попасть Костомукша и Калевальский муниципальный район. // фото: минприроды Карелии