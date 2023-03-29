29 марта 2023, 17:58
Дорожная полиция ищет очевидцев заезда неадекватного водителя
Маневрами странного автомобилиста на мосту между Кукковкой и Древлянкой заинтересовалась ГИБДД
Городская Госавтоинспекция обратилась к очевидцам заезда неадекватного водителя, проехавшего мост между Кукковкой и Древлянкой по встречной полосе.
Инцидент произошел вечером 28 марта на Лесном проспекте в Петрозаводске. В результате маневров странного водителя, аварий не произошло. Водители уступали дорогу.
«Просим откликнуться очевидцев данного происшествия, а также тех, кто может сообщить информацию о государственных регистрационных знаках автомобиля нарушителя»,
- обратилась ГИБДД.
Сведения просят сообщать в дежурную группу по номерам: 715-900, 78-44-44. // фото скриншот