Дорожная полиция ищет очевидцев заезда неадекватного водителя

Городская Госавтоинспекция обратилась к очевидцам заезда неадекватного водителя, проехавшего мост между Кукковкой и Древлянкой по встречной полосе.

Инцидент произошел вечером 28 марта на Лесном проспекте в Петрозаводске. В результате маневров странного водителя, аварий не произошло. Водители уступали дорогу.

«Просим откликнуться очевидцев данного происшествия, а также тех, кто может сообщить информацию о государственных регистрационных знаках автомобиля нарушителя»,

- обратилась ГИБДД.

Сведения просят сообщать в дежурную группу по номерам: 715-900, 78-44-44. // фото скриншот