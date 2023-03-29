Неадекватный водитель устроил заезд по встречке в Петрозаводске

Вечером 28 марта по Петрозаводску ездил странный водитель. Неадекватные маневры попали в объектив камер наблюдения компаний CityLink и Sampo.ru, а также регистратора ехавшей неподалеку машины, ролик публикует dtpptz.

На кадрах видно, как легковой автомобиль в 22:40 въезжает на Кукковское кольцо. Машину заносит на тротуар, после чего автомобиль попадает на встречную полосу дороги между Кукковкой и Древлянкой и начинает движение по ней.

В итоге по встречке транспортное средство добралось до Древлянки. Встречные автомобили уступали дорогу, аварий не произошло.

Причины столь странного поведения автомобилиста неизвестны. // Фото: скриншот видео Sampo.ru