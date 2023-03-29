Фуре свернуло «голову», легковому автомобилю снесло крышу

Жесткая авария с участием легкового автомобиля «Фольксваген» и фуры произошла днем 29 марта на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись в 10 километрах от поселка Сосново.

После столкновения фура оказалась в кювете со свернутой «головой». Иномарка врезалась в отбойник. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, часть крыши сорвана.

По информации портала 47news, в больницу доставили 39-летнего водителя и 33-летнюю женщину-пассажира автомобиля «Фольксваген».

Ранее ГИБДД Карелии предупредила автомобилистов и сложной обстановке на дорогах. В регионе ожидаются снег, дождь, ночью минусовая температура. // видео паблик «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»/ фото скриншот