«Лавочку» по назначению премий прикрыли в управлении спецсвязи Карелии

Трое бывших работников филиала ФГУП ГЦСС – управления спецсвязи по Карелии стали фигурантами уголовного дела. В зависимости от степени участия им инкриминируют присвоение, подстрекательство и пособничество. Фигуранты дела – бывший руководитель филиала и два бухгалтера – старший и главный, рассказали в прокуратуре.

По версии следователей, в 2020 году начальник филиала присвоил и потратил более 120 тысяч рублей организации. Для этого он издавал приказы о начислении премий нескольким сотрудникам, которые не были в курсе поощрения. Им говорили об ошибке в начислении и просили вернуть деньги в бухгалтерию. В итоге деньги оказывались у руководителя.

Тем не менее все тайное стало явным. ФСБ выявила факты преступной деятельности. Начальник филиала в ходе расследования возместил ущерб. Уголовное дело рассмотрит суд. // фото «Петрозаводск говорит»