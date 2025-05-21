Дорогу молодоженам преграждали бревнами и кострами

Семья Анатолия Павловича и Валентины Григорьевны Тарасовых родилась пятьдесят лет назад. Сейчас у них трое детей, шестеро внуков и правнук Ратмир. Трудолюбие и преданность делу стали залогом успеха не только в профессиональной сфере, но и в воспитании детей.

Вся семья по традиции собралась за праздничным столом.

Пришли поздравить золотых юбиляров также представители местной власти. Гости и родственники с интересом слушали за чашкой чая рассказ супругов о большом жизненном путешествии, полном радостей и испытаний.

Валентина Григорьевна и Анатолий Павлович познакомились на заводе железобетонных изделий в Эссойле, где оба работали.

«На свадьбе гуляли в родительском доме на берегу Сямозера, в небольшую комнату набилось около 40 человек»,

— вспоминает глава семьи.

По старинной традиции молодоженов закрывали в бане, дорогу преграждали бревнами и кострами — выкуп просили.

«Веселый народ был, дружный», — улыбаются муж и жена.

Всю жизнь супруги работали на заводе, трудовой стаж Анатолия Павловича составляет 39 лет. За время работы он получил 17 различных благодарностей. Пришло время — ушел на пенсию, но снова вернулся:

«Надо было сохранять завод, чтобы не распался. Я последним ушел с завода»,

— вспоминает Анатолий Тарасов.

Валентина Григорьевна опытный садовод и огородник: в ее саду все цветет и плодоносит, а еще она очень неравнодушный к чистоте окружающей среды человек. У нее идеальный порядок не только на участке, но и за забором. Чистота у ближайшей контейнерной площадки — тоже во многом ее заслуга!

На протяжении пятидесяти лет Тарасовы сохраняют тепло и любовь друг к другу, они пример крепкой и дружной семьи.

«Желаем супругам здоровья, счастья и долгих лет совместной жизни! Пусть их пример будет вдохновением для всех нас»,— пожелали золотым юбилярам исполняющая обязанности главы Эссойльского сельского поселения Лидия Анатольевна Паюсова и депутат Эссойльского сельского поселения Светлана Николаевна Козлова.

Виновникам торжества вручили письменное поздравление от отдела ЗАГС Карелии, подписанный главой республики. В счастливый для супругов день они услышали много добрых слов и пожеланий. Ну а гости обещали приехать на следующий юбилей – изумрудную свадьбу, 55 лет совместной жизни. © «Петрозаводск говорит»