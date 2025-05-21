Вокруг Беломорских петроглифов назревает скандал

Текст, фото: Елена Малишевская

В нашей редакции оказалось письмо от активистов, живущих в Беломорске. Обращение от людей, работающих в сфере культуры, было направлено депутату Заксобрания Карелии Ульянову — с просьбой обсудить проблему на уровне парламента. Авторы письма возмущены тем, что право водить экскурсии по древним наскальным рисункам теперь есть только у работников Центра по управлению петроглифами Карелии.

«У нас, как известно, строят по федеральному проекту музейно-гостиничный комплекс «Петроглифы». Но недавно на сайте управления петроглифами РК появилось постановление о том, что отныне вести экскурсии имеют право только сотрудники управления, то есть петрозаводчане. Мало того, комплекс переходит юридически в республику. Итого: доходы от петроглифов мимо района, рабочие места экскурсоводов мимо. Району толку ноль»,

- говорится в письме.

Общественность Беломорска негодует: они так радовались присвоению петроглифам статуса объекта ЮНЕСКО, так долго ждут окончания масштабного строительства. Казалось, что это станет мотором для развития всего, прямо скажем, не очень богатого района.

«Это ограбление района и лишение даже мизерного шанса заработать, исчезает возможность создать даже несколько вакансий экскурсоводов. Что крайне важно в районе, где убито все остальное, созданное в СССР. А ведь о петроглифах лучше всего знают местные краеведы»,

- подчеркивают авторы коллективного обращения.

Мы обратились за комментариями к директору Центра по управлению петроглифами Денису Максимову. И он назвал происходящее «борьбой за деньги».

«Да, в Беломорске есть несколько турфирм, а также местный муниципальный музей, которые неплохо зарабатывали на петроглифах, но ничего туда не вкладывали. Сейчас в это место серьезно вложилось государство. И государство вправе аккумулировать все доходы от петроглифов. Кто привозит в туалеты чистую воду? Мы привозим. Кто откачивает из туалетов содержимое и утилизирует отходы? Мы утилизируем»,

- отметил Денис Максимов.

По словам Максимова, сейчас в беломорском отделе Центра работают пять человек, все они водят экскурсии, и этого пока достаточно.

«Замечу, что все они — из Беломорска. Информация о том, что экскурсии будут водить петрозаводчане — полная чушь. Если нам понадобится больше гидов, будем привлекать внештатных сотрудников, и, конечно, тоже из местных».

Денис Максимов уверяет, что в статусе Беломорских петроглифов ничего не изменилось — они как принадлежали республике, так и принадлежат. И налоги от прославленных туристических объектов идут, соответственно, в региональный бюджет.

«А что, Беломорский район откуда-то из другого места деньги берет? У нас все налоги, со всех поселений идут в бюджет республики, а потом уже распределяются по районам. Говорить сейчас о том, что налоги уводят из Беломорска, могут только дилетанты или люди, которые специально поднимают бучу на пустом месте»,

- отметил директор Центра по управлению петроглифами.

О масштабном строительстве в местечке Залавруга, где находится самое большое количество Беломорских петроглифов под открытым небом, наш портал рассказывал осенью 2023 года. Уже тогда там были поставлены беседки, в которых оборудованы розетки для зарядки телефонов, туалеты, информационные стенды, удобные дорожки вокруг наскальных рисунков. Ремонтировался мост через Кислый Пудас (так называется протока реки Выг). Строились гостиницы, кафе, торговые павильоны, парковки, места отдыха для туристов.

Тогда начальник строительства ООО «Девелопмент Групп» Александр Вострецов нас уверял, что работа идет по плану: начали 8 октября 2022 года, и в декабре 2024 года должны все сдать. Но, как водится, крупная стройка затянулась.

«В 2025 году все объекты будут сданы. И все это хозяйство - мост, гостиницы, парковки, кафе - под управлением нашего Центра. Это большие вложения и большая отвественность»,

- заявил Денис Максимов.

В Центре по управлению петроглифами недвусмысленно дали понять, что никаким сторонним организациям «заработать на петроглифах» больше не удастся.

Приезжащиюм в Беломорск и Залавругу туристам, наверное, все равно, кто содержит это место, и кто организует для них экскурсии. Им важны доступность и удобства. Увеличится ли поток туристов после того, как вся инфраструктура вокруг Беломорских петроглифов будет введена в строй? Наверняка. Надеемся, что и сохранность всемирно известных наскальных изображений будет обеспечена. © «Петрозаводск говорит»