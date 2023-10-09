Почему Беломорские петроглифы видит так мало людей?

Текст, фото: Елена Малишевская

Согласно статистике музея «Беломорские петроглифы», в прошлом году павильон «Бесовы следки» посетило девять тысяч человек. А местечко Залавруга, где под открытым небом находится самое большое скопление наскальных рисунков, и того меньше – всего около двух тысяч туристов за сезон (цифры по заявленным через музей туристическим группам). Уже два года как Беломорские петроглифы вместе с Онежскими находятся под эгидой ЮНЕСКО. Почему же в разы не увеличилось количество людей, желающих увидеть эту красоту? Возможно, их отпугивает долгая и неудобная дорога? Мы проделали этот путь из столицы Карелии и убедились, что все не так страшно.

От Петрозаводска до Беломорска 371 километр. Четыре с половиной часа по трассе на машине – и вы там. Дорога прекрасная, если еще и компания хорошая, то время в пути пройдет незаметно. Не доезжая семи километров до столицы поморов, вы можете остановиться и побывать в павильоне «Бесовы следки». Мимо не проедешь – его видно издалека.

Припарковаться сложно. Машинам просто приходится прижиматься к сетчатому забору, и мест для автомобилей крайне мало – шесть или семь. Парковки, по сути, нет. В начале октября, когда количество туристов уменьшается, есть шанс пристроить свой автомобиль, и нам тоже повезло.

Об открытии нового павильона в 2021 году много писали, мы не будем повторяться. Он действительно очень симпатичный, современный, и экскурсовод расскажет вам много интересного про петроглифы. Для пытливого туриста представленных в павильоне наскальных рисунков, конечно, будет мало, и он захочет увидеть их в естественных условиях.

Есть два пути до большой группы петроглифов под открытым небом: первый - из деревни Выгостров (она начинается сразу за павильоном), идти примерно два с половиной километра по лесной тропинке. Более короткий путь – проехать еще по трассе около трех километров до Залавруги, от моста идти чуть больше километра по комфортабельной и даже освещенной тропе. Одно большое но – мост через Кислый Пудас (так называется протока реки Выг) сейчас закрыт на ремонт.

Только удостоверения журналистов позволили нам добраться до места силы первобытных племен коротким путем. Впрочем, мост обещают доделать уже в конце ноября.

«Все крупные работы завершены: возведены три опоры, сделано металлическое пролетное строение. Сейчас занимаемся благоустройством территории – облагораживаем сорок метров тропы от моста»,

- рассказал начальник участка Леонид Рыбаков.

Сама Залавруга за последние два года заметно преобразилась. Поставлены беседки, в которых есть розетки для зарядки телефонов, туалеты, информационные стенды, удобные дорожки вокруг наскальных рисунков.

Место впечатляет, завораживает. Особая радость – когда четко видишь петроглифы, разглядеть их в пасмурную погоду не так-то и просто. Лучше всего ими любоваться под косыми, почти параллельными скалам солнечными лучами: рано утром или на закате.

Сделать петроглифы более выпуклыми, более заметными – такие попытки предпринимались не раз. Археолог Надежда Лобанова и художник Светлана Георгиевская делали это для своей работы – мониторинга и съемок. Раньше изображения подкрашивали с помощью акварели и клеевого состава – такая смесь безобидна для петроглифа, но быстро смывается. Пробовали затонировать и шунгитным порошком.

«Для просмотра это было бы замечательно. Сегодня мы работаем с папками экскурсоводов, показываем копии изображений, тогда человеку гораздо легче сориентироваться на скальной поверхности: в том светлом пятне он уже может разглядеть очертания рисунка, который ты ему показал на бумаге»,

- рассказала хранитель фондов краеведческого музея «Беломорские петроглифы» Ирина Соболева.

Петроглифы под открытым небом требуют дополнительных усилий по их сохранности. Раньше, когда не было обустроенных дорожек, поручней, смотровых площадок, бесценные наскальные рисунки могли повредить обувью, случайно наступив на них. Сейчас потенциальная опасность исходит от малолетних туристов: в детских группах зачастую находится тот, кто прямо здесь хочет взять камень и попробовать выбить рисунок на скале.

«Мы должны сохранить петроглифы для следующих поколений. Хочется, чтобы в Залавруге была круглосуточная охрана, мониторинг, видеонаблюдение»,

- поделилась своими мечтами Ирина Соболева.

Сейчас на территории Залавруги развернулась мощная стройка: как раз здесь появятся и парковки для автомобилей, которых так не хватает возле павильона «Бесовы следки», и визит-центр, и гостиница, и кафе. Как рассказал начальник строительства ООО «Девелопмент Групп» Александр Вострецов, работа идет по плану: начали 8 октября 2022 года и в декабре 2024 года должны все сдать.

«Вывезли 75 тысяч тонн торфа, завезли 100 тысяч тонн песка, поставили 643 сваи. Работать будем всю зиму, нет времени ждать хорошей погоды».

- поделился планами Александр Вострецов.

Получается, что идеальное время для тура к Беломорским петроглифам – лето 2025 года. Немного и ждать осталось. В это путешествие не забудьте включить заезд в сам Беломорск – обязательно посетите краеведческий музей! Там работают трепетные экскурсоводы, которые с любовью расскажут о культуре поморов: о золотном шитье, о повойниках – традиционных головных уборах, о лодках и убранстве домов, и о многом другом. Поностальгируют и о советском периоде, когда беломорский завод выпускал вкусную сельдь в банках и прочую мойву.

Увеличится ли поток туристов после того, как вся инфраструктура вокруг Беломорских петроглифов будет введена в строй? Наверняка. Тем, кто все же предпочитает побродить в одиночестве, советуем съездить в Залавругу уже в следующем году – мост через Кислый Пудас будет открыт, а визит-центр с гостиницей еще нет, людей будет немного.

А пока можно подготовиться к поездке и почитать про наскальные рисунки: издательский дом «Петропресс» выпустил прекрасно иллюстрированную книгу «В гости к петроглифам Карелии». Из нее вы узнаете, например, почему лыжники изображались обнаженными или почему каждый десятый петроглиф – лебедь. Книгу можно купить в магазине Национального музея Карелии и в ИД «Петропресс».