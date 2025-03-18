Дороги к поселкам Койриноя и Харлу отремонтируют в этом году

Состояние дорог и вопросы транспортного сообщения остаются одними из наиболее актуальных тем, которые поднимают граждане на встречах с руководителем региона. Мероприятие, которое прошло 17 марта в Доме культуры в Питкяранте, не стало исключением. Отвечая на вопросы местных жителей, Артур Парфенчиков рассказал о выполненных работах и запланированном ремонте дорог на этот год.

Мы вкладывем достаточно большие ресурсы в дорожное строительство – в прошлом году на работы в Питкярантском округе потратили более 850 млн рублей,

– поделился Артур Парфенчиков.

В прошлом году за счет этих средств в Питкярантском округе реконструировали путепровод через железнодорожный переезд в районе п. Импилахти, привели в порядок и саму подъездную дорогу к поселку – участки общей протяженностью 9,5 км, также отремонтировали подъезды к деревням Хямекоски (протяженностью 11 км) и Хийденсельга (протяженностью 5,5 км), мост через р. Эняйоки на автодороге «Салми – Мантсинсаари».

В этом году завершат ремонт автодороги «Суоярви – Койриноя» на участках с 76 по 83 км. Работы здесь начали в 2024 году. Планируют отремонтировать в этом году и дорогу к поселку Харлу.

Отдельно Артур Парфенчиков поручил региональному Минтрансу проработать возможность заезда автобусов, курсирующих в сторону Петрозаводска и Сортавалы, в Питкяранту, т.к. существующий порядок остановок общественного транспорт неудобен и небезопасен для жителей города.

Фото: пресс-служба Правительства РК