Дорога «Кола»-Калевала-Лонка» вызвала нарекания у контролеров

На автодороге «Кола»-Калевала-Лонка» выявлены многочисленные нарушения. Нарекания возникли у сотрудников госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору после осмотра магистрали зимой.

Например, при осмотре участка дороги в Кемском районе выявили снег, скользкость на проезжей части и на служебных проходах мостов. Аналогичные претензии возникли к участку дороги в Калевальском районе. Вдобавок, контролеры выявили нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции моста через реку Кепа. Специалисты зафиксировали «разрушение деформационного шва в местах сопряжения моста с насыпью», сообщается в паблике госкомитета.



В адрес подрядчиков направлены предписания с требованием устранить выявленные нарушения. Вдобавок их предупредили об административной ответственности в случае неисполнения в установленный срок предписаний. (фото vk.com)