Дополнительные поезда запустят в Карелию на майские праздники

В приближающиеся майские праздники из Москвы в Кемь и Псков и из Санкт-Петербурга в Великие Луки пустят дополнительные поезда, сообщили в пресс-центре ОЖД. Например, из столицы в Кемь дополнительные поезда отправят 30 апреля, 1, 3 и 10 мая.

Подробный график:

№ 100 Москва (22:15) – Кемь (21:45) 30 апреля, 1 мая;

№ 99 Кемь (00:20) – Москва (04:56) 3 и 10 мая;

№ 212/211 Москва (16:55) – Псков (05:50) 30 апреля;

№ 212/211 Псков (15:30) – Москва (05:39) 10 мая. Маршрут следует через Великий Новгород;

№ 293/294 Санкт-Петербург (09:50) – Великие Луки (17:50) 30 апреля;

№ 293/294 Санкт-Петербург (11:03) – Великие Луки (19:08) 10 мая;

№ 295 Санкт-Петербург (21:46) – Великие Луки (08:35) 30 апреля. Маршрут следует через Невель;

№ 296 Невель (00:36) – Санкт-Петербург (07:55) 11 мая;

№ 677/678 Великие Луки (20:25) – Санкт-Петербург (06:12) 1 мая.

Приобрести билеты на поезда, посмотреть расписание можно в железнодорожных кассах, мобильном приложении РЖД и официальном сайте компании. (фото belpressa.ru)