Суточное количество зараженных коронавирусом в России выросло

За последние сутки в России выявлены 8672 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем днем ранее. Умерли 365 человек. Выздоровели 9558 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2024 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 695, в Ленинградской области - 91, в Вологодской области - 81, в Архангельской области - 80, в Мурманской области - 55.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 614 834 раза. Скончались 101 845 человек.

Напомним, в Карелии 7 апреля Covid-19 выявлен у 66 человек. Фото zelao.ru