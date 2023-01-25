Дополнительные поезда пустят в Карелию на февральские праздники

Более 200 дополнительных поездов планируется ввести в период длинных выходных в феврале. С 23 по 26 февраля поедут дополнительные составы и в Карелию. Пиковыми датами для поездок станут 22 и 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, дополнительные поезда запланированы из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер, Тюмень – Оренбург, Зеленый Дол – Казань, Петрозаводск – Псков, Нижний Новгород – Кисловодск.

Составы также будут курсировать из Москвы в Казань, Киров, Чебоксары, Оренбург, Ульяновск, Саратов, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород и по другим маршрутам. Из Северной столицы дополнительные поезда назначат в Челябинск, Казань, Белгород, Великие Луки, Архангельск, Ярославль и Сортавалу. Дополнительные «Сапсаны» свяжут Москву и Петербург, а «Ласточки» из Москвы, обычно курсирующие одиночными составами, будут курсировать в сдвоенном исполнении.

В праздники традиционно пассажиров привлекают туристические поезда. 23 февраля в рейсы отправятся несколько туристических поездов: «Байкальский экспресс», «Белорусский вояж», «В Карелию» и «Серебряный маршрут», туристический поезд сообщением Самара – Уфа – Екатеринбург – Самара в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». // фото «Петрозаводск говорит»