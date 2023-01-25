Неплательщику алиментов придется отработать 140 обязательных часов

Житель Карелии, который оставил семью, по судебному решению должен был выплачивать алименты на двоих несовершеннолетних детей. Сначала выплаты от него приходили регулярно. Затем мужчина несколько раз поменял место работы, в конечном итоге оказался совсем не у дел. И у него стал копиться долг по алиментам.

Как позже смогли выяснить судебные приставы, в Агентстве занятости населения ему было предложено 11 вариантов трудоустройства, но от всех предложений он отказался. В УФССП сделали вывод, что должник умышленно уклоняется от выплаты алиментов. Поэтому в отношении него составили административные протоколы по ст.5.35.1 КоАП РФ.

Решением мирового судьи должник был признан виновным. Ему назначили наказание – 70 часов обязательных работ за каждого ребенка. // фото: r10.fssp.gov.ru.