«КСМ» поделилась видео со строительной площадки жилого дома в Суоярви

На строительную площадку компания «КСМ» зашла 15 июня, в июле был подготовлен котлован, а с августа приступили к монтажу железобетонных конструкций. Все три секции дома полностью смонтированы, эти работы уложились в 5 месяцев, установлены окна. Башенный кран будет демонтирован и через пару недель переедет на соседний объект – 155-квартирный жилой дом.

На 1 и 2 секциях завершаются кровельные работы, выполняется монтаж внутриквартирных перегородок, подоконные ниши готовятся под монтаж радиаторов, ведутся внутренние электромонтажные работы. Во второй половине февраля дом будет подключен к теплу, после этого отделочные работы можно выполнять в полном объёме. На 3 секции ведутся работы по устройству кровли. В ближайшее время подрядчики приступят к устройству наружных инженерных сетей.

Напомним, что в новом доме 5 этажей, 3 подъезда, 145 квартир: 33 - однокомнатных, 89 - двухкомнатных, 23 - трёхкомнатных. Общая площадь дома - чуть больше 7 тыс.кв.м. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2 квартал текущего года.