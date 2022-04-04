Дополнительные летние электрички начнут курсировать в Карелии

Дополнительные летние электрички пустят в Медвежьегорск и Свирь из Петрозаводска.

Дополнительная пара электропоездов на Свирь будет ходить по средам, субботам и воскресеньям, сообщает «Петрозаводск транспортный». Из карельской столицы электричка будет отправляться в 07:49 (25 мая в 08:04), прибывать в Свирь в 10:03 (25 мая в 10:18). Обратно электричка будет отправляться в 15:25, прибывать в Петрозаводск в 17:48.

Дополнительная пара электропоездов в Медвежьегорск также будет ходить в среду и выходные дни. Из столицы Карелии электропоезд будет отходить в 08:00, прибывать в пункт назначения в 11:34, обратно из Медвежьегорска электричка будет отправляться в 14:25, прибывать в Петрозаводск в 17:45.

Также электрички будут ходить по маршрутам «Петрозаводск-Свирь-Петербург» и «Петрозаводск-Медвежья Гора-Кемь». Расписание можно посмотреть здесь. (фото pixabay.com, dmvl)